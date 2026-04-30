Обсуждение возможной передачи Украине элементов ядерного оружия выходит за пределы допустимого. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.
Дипломат отметил, что в ряде политических кругов Лондона и Парижа рассматривались подобные сценарии.
«Это переходит все мыслимые границы. Современное состояние международного режима нераспространения ядерного оружия вызывает опасения», — сказал полос.
Белоусов добавил, что нынешняя система контроля над ядерным оружием испытывает значительные нагрузки и требует укрепления. При этом Россия полностью выполняет свои обязательства по договору и выступает за сохранение его ключевых принципов.
Посол подчеркнул, что Москва выступает против попыток принудительного отказа ядерных государств от вооружений такого типа. Он назвал подобный подход игнорированием интересов стран и базовых принципов разоружения.
Напомним, 24 февраля Служба внешней разведки России сообщала о планах Франции и Великобритании по передаче Украине элементов ядерного вооружения. Подобные действия будут замаскированы под самостоятельные разработки Киева.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача ядерного оружия Украине станет серьезным ударом по режиму нераспространения. Она назвала подобные сценарии недопустимыми.
Дипломат подчеркнула, что они противоречат ключевым положениям ДНЯО. Захарова призвала пресечь любые попытки Франции и Британии передачи подобных технологий Киеву.
Позже представитель МИД России добавила, что риски в ядерной сфере создаются именно киевским режимом, несмотря на заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги и Владимира Зеленского.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что планы Британии и Франции снабдить Украину ядерным оружием являются грубейшим попранием всех существующих норм международного права.
Представитель Кремля назвал совершенно сумасшедшими и безумными планы европейцев передать Киеву ядерное оружие. Песков подчеркнул, что подобные намерения будут в обязательном порядке учитываться российской стороной в ходе любого диалога по урегулированию украинского кризиса.