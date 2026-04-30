Читатели французской газеты Le Figaro обрушились с критикой в адрес президента Финляндии Александра Стубба за его попытку оправдать необходимость принятия Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.
Так, пользователь с именем Kiki2bondy воспринял слова финского лидера как шутку.
«Первое апреля было почти месяц назад», — отметил Kiki2bondy.
Другие комментаторы отметили выразили негодование по поводу газетной статьи о Стуббе.
Один из них, читатель под ником HDA остался недоволен тем, что каждый европейский политик «может нести любую чушь».
«Как можно публиковать такую ерунду? И все это только для того, чтобы доказать нам, что Украине необходимо стать членом ЕС», — добавил другой пользователь, подписавшийся как Que diable.
Напомним, в середине апреля представитель финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема подверг критике Александра Стубба за заявление о планах продолжать поддержку киевского режима. Политик также выразил обеспокоенность будущим Финляндии. Мема боится, что из-за позиции Стубба республику могут ожидать серьёзные и рискованные периоды.