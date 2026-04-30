Дмитриев назвал черной меткой Мерцу слова Трампа о сокращении контингента в ФРГ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал черной меткой для канцлера ФРГ Фридриха Мерца слова президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в Германии.
«Черная метка для барахтающегося Мерца», — написал он в X.
Так Дмитриев прокомментировал заявления Трампа о том, что его администрация рассматривает возможность сокращения дислоцированного на территории ФРГ контингента Вооруженных сил США и примет решение в обозримом будущем.