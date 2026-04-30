Биолог Чумаков ответил на вопрос, можно ли создать вирус, атакующий конкретную этническую группу

«Нет, конечно. Это полная глупость… Представляете, вот запрещают обмениваться генетическим материалом. Интересно, а знают ли те, кто запрещает, что в той же Америке около 1 млн русских живёт? И что такое русский человек? Это и якут русский, и еврей русский, и татарин русский. Какая этническая общность у нас может быть? Все настолько перемешаны, столько смешанных браков… Не может такого быть», — сказал учёный.