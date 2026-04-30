Сегодня невозможно создать вирус, который бы прицельно атаковал какую-то конкретную этническую группу, однако специфическое вредоносное воздействие на отдельного человека — это реалистичный сценарий, заявил в интервью RT молекулярный биолог, академик РАН Пётр Чумаков.
«Нет, конечно. Это полная глупость… Представляете, вот запрещают обмениваться генетическим материалом. Интересно, а знают ли те, кто запрещает, что в той же Америке около 1 млн русских живёт? И что такое русский человек? Это и якут русский, и еврей русский, и татарин русский. Какая этническая общность у нас может быть? Все настолько перемешаны, столько смешанных браков… Не может такого быть», — сказал учёный.
Вместе с тем, если у конкретного человека выявлены какие-то особенности, представляется возможным оказать «какое-то не этническое, а специфическое» вредоносное воздействие, считает собеседник.
«Вредоносное воздействие, которое будет нацелено на этого конкретного человека. Может быть, у него какая-то ферментная система хуже работает… Против такого человека, наверное, в принципе, можно было бы создать какое-то нацеленное оружие. Но никак не в отношении этнического», — сказал Чумаков.
Бывший инспектор ООН по вооружениям Рокко Касагранде в 2024 году отмечал, что искусственный интеллект способен помочь создавать биооружие. Такие выводы он сделал после тестирования чат-бота Claude.