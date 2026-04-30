Рекордный показатель по ремонту дорог: мэр Иркутска подвел итоги 2025 года

Мэр Иркутска Руслан Болотов представил отчет о результатах деятельности органов местного самоуправления города в 2025 году.
Отдельным блоком выступления стало обновление автомобильных дорог. Был достигнут рекордный показатель: комплексный ремонт проводили на 34 участках. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В полном объеме сдали 25 объектов, остальные рассчитаны на два года и их сдадут в 2026-м. На всех участках не просто заменили асфальт — привели в порядок тротуары, освещение, бордюры, знаки, сделали безопасными пешеходные переходы.
Мэр подчеркнул, что главным приоритетом остается замена инженерных сетей. Работы проводят во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями. Коммуникации заменили на Дзержинского и Российской. В районе аэропорта на Ширямова начали расширять проезжую часть и обновлять ливневую канализацию. На улице Марии Цукановой построили больше километра ливневки и продолжат в текущем году. На Ярославского сделали дорогу к новой школе.
«На моей памяти такого масштаба дорожных ремонтов в областном центре не было. В целом 2025-й характеризуется реализацией глобальных проектов, которые жизненно необходимы для стабильного развития столицы региона. Это результат командной работы всех уровней власти: губернатора, мэра, депутатов», — прокомментировал председатель городской Думы Евгений Стекачев.
Еще одним знаковым событием стало открытие после капитального ремонта путепровода на станции Батарейная. Мэр напомнил, что подрядчик не выполнил обязательства по контракту и стройка остановилась. Тогда было принято решение передать объект муниципальной «Службе эксплуатации мостов». Предприятию потребовалось чуть больше года, чтобы полностью разобрать сооружение и фактически построить новое.
«Когда ремонт застопорился, у жителей было ощущение, что нас отрезали от мира. Открытие путепровода — самое большое событие для станции. Это очень важное сооружение, оно позволяет развиваться нашему району. Теперь снова все рядом: поликлиника, творческие кружки, магазины», — поделилась мнением председатель ТОС «Станция Сибирская» Анастасия Воронова.
Мэр подчеркнул, что при ремонте дорог преимущественно применяют асфальтобетонные смеси, которые производят на АБЗ муниципального предприятия «Иркутскавтодор». За сезон завод выпустил почти 80 тысяч тонн. Продукция также шла на стратегические объекты, например, на обновление взлетно-посадочной полосы аэропорта. Также силами МУПа восстановили участки после реализации крупных инженерных проектов — строительства теплового луча и канализационных сетей.
Другим блоком отчета стало благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» преобразили семь общественных пространств. Наиболее знаковым из них Руслан Болотов назвал открытие «Аллеи Памяти» на площади Декабристов, где центральное место заняла бронзовая скульптурная композиция «Дед, Отец, Сын». Она посвящена иркутянам — участникам военных конфликтов последних 50 лет. Монумент отражает преемственность поколений и воинских традиций в России, подчеркивает значимость подвигов солдат и офицеров.
Также обновление коснулось территории у танка «Иркутский комсомолец», парка «Комсомольский», «Аллеи здоровья» на улице Розы Люксембург, северной части острова Юность, Пади Долгой, входной группы Глазковского кладбища.
За счет средств фонда поддержки избирательных округов, который предусмотрен в местной казне, отремонтировали 148 дворов.
По программам «Есть решение» и «Народные инициативы» партии «Единая Россия» воплотили в жизнь 57 идей горожан.
«В этом году Иркутск остался без областного финансирования по “Народным инициативам”, в которых участвует почти десять лет. Но мы не могли подвести тех, кто голосовал за проекты. Благодаря поддержке депутатов городской Думы из муниципальной казны дополнительно выделили средства на реализацию 17 инициатив», — отметил мэр.
Также в 2025-м была продолжена работа по украшению исторических зданий архитектурной подсветкой. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» она появилась на десяти фасадах. Среди них — Спасская церковь, Собор Богоявления, костел, бывший Базановский приют на улице Свердлова, главный корпус Иркутского государственного университета на Карла Маркса.
«О каждом регионе страны судят по его столице. В результате совместной работы исполнительной власти города и области, депутатов всех уровней Иркутск становится все более привлекательным для жителей и гостей. При этом важно и дальше ставить амбициозные задачи и последовательно их решать, в том числе по вопросам инженерии, транспорта, дорог. Положительный опыт уже имеется», — отметил председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников.
Читайте также:
