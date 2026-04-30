Военнослужащего из Хабаровского края наградили медалью Жукова

В процессе выполнения боевой задачи ефрейтор Агаев своевременно обнаруживал воздушные цели, и уверенно поражал их из штатного стрелкового оружия. В результате его действий было уничтожено 9 fpv-дронов противника, а также два тяжёлых беспилотных летательных аппарата типа «Баба-Яга», предназначенных для сброса боеприпасов. Его отличная реакция и умение эффективно применять оружие в условиях повышенной опасности позволили обеспечить надёжное прикрытие огневой работы миномётного расчёта.