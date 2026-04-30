Военнослужащего из Хабаровского края наградили медалью Жукова

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Гафур Агаев проявил высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении боевой задачи. За эффективное противодействие беспилотным летательным аппаратам противника он награждён ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II и I степени, а также государственной наградой — медалью Жукова, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«Гафуру была поручена ответственная задача по обеспечению прикрытия огневой работы миномётного расчёта от атак вражеских беспилотников. Осознавая важность поставленной задачи, он действовал решительно и грамотно», — говорится в сообщении.
В процессе выполнения боевой задачи ефрейтор Агаев своевременно обнаруживал воздушные цели, и уверенно поражал их из штатного стрелкового оружия. В результате его действий было уничтожено 9 fpv-дронов противника, а также два тяжёлых беспилотных летательных аппарата типа «Баба-Яга», предназначенных для сброса боеприпасов. Его отличная реакция и умение эффективно применять оружие в условиях повышенной опасности позволили обеспечить надёжное прикрытие огневой работы миномётного расчёта.
Благодаря самоотверженности, быстроте принятия решений и хладнокровию ефрейтора Агаева удалось сохранить боеспособность подразделения, а его действия оказали существенное влияние на успешное выполнение боевой задачи в целом.