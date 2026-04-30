День коренных малочисленных народов впервые отмечается в России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 30 апреля, впервые отмечается День коренных малочисленных народов. Дата приурочена к принятию в 1999 году ключевого закона, закрепившего их права.
Председатель Законодательного Собрания края Алексей Додатко в своих соцсетях напомнил, что в регионе проживают около 16 тысяч представителей восьми коренных этносов, в том числе долган, эвенков, ненцев и кетов.
За последние пять лет в крае принято около 40 законов, направленных на поддержку северян. В частности, увеличены субсидии оленеводам и промысловикам, введены бесплатные перелеты для детей к местам кочевий родителей, предусмотрены путевки для школьников на юг, компенсации проезда к месту лечения. Кроме того, для молодых специалистов в Арктике установлены дополнительные надбавки с первого дня работы.
В настоящее время северный комитет краевого парламента готовит новый законопроект, направленный на защиту прав коренных народов Севера и сохранение их культурного наследия.
«Сила региона — в людях и многообразии их культур. Но какими бы сильными духом они ни были, мы понимаем, как тяжело сохранить уклад и ремесла в суровых условиях Арктики. И забота о северянах — это основа сохранения традиций», — отметил спикер.