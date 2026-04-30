Эксперт Степанов рассказал, о чем говорят учения НАТО в Финляндии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Артиллерийские учения НАТО в Финляндии недалеко от границ с Россией свидетельствуют о подготовке к возможному открытию Карельского фронта и наступательных амбициях альянса. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
С 2 по 12 мая в Финляндии пройдут артиллерийские учения НАТО Northern Strike 26. Они будут проводиться на полигоне в 70 км от границы с РФ (карельский участок границы РФ) и станут частью серии маневров, которые проходят в Финляндии в апреле-мае с участием США, Великобритании, Франции, Италии, Норвегии, Венгрии, Польши, Эстонии, Литвы.
«По поводу учений: мы видим приготовление к потенциальному открытию так называемого Карельского фронта. Это обеспечение мероприятий по артподготовке и прикрытию возможных наступательных действий на северо-западе Российской Федерации. Об этом свидетельствуют те виды оружия, которые в настоящий момент включены в процесс отработки данных мероприятий», — сказал Степанов.
Он пояснил, что среди вооружений, задействованных на учениях, высокоточные самоходно-артиллерийские установки K9 Thunder производства Республики Корея, которые способны поражать цели осколочно-фугасными и реактивными снарядами на дальность до 50 км, оснащены системой управления огнем, навигационным оборудованием и защитой от оружия массового поражения. Также представлены реактивные системы залпового огня дальностью до 300 километров, которые могут дотянуться до всех ключевых населенных пунктов на северо-западе России.
«Речь идет о формировании в регионе многонациональной группировки НАТО, которая будет обеспечивать слаженные наступательные действия, в том числе по линии координации артиллерии, разведки и поражения ключевых объектов критически значимой инфраструктуры на территории Российской Федерации. Финляндия не скрывает антироссийскую направленность данных учений. Многонациональный состав предполагает отработку, слаживание различных подразделений и их приведение к единым стандартам и тактике применения на российском направлении», — отметил эксперт.
Задействованное в учениях вооружение.
По словам Степанова, Финляндия располагает одним из крупнейших артиллерийских парков в Западной Европе, основу которого составляют 155-мм самоходные установки K9 Thunder производства Республики Корея, поставка 112 единиц которых в рамках контракта в размере 546,8 млн евро запланирована на 2028 год.
Также в учениях будут задействованы польские комплексы Homar-K, которые являются адаптацией системы Chunmoo производства Республики Корея, способные стрелять управляемыми ракетами на расстояние около 80 км, а при использовании тактических баллистических ракет — почти до 300 км.
Среди РСЗО, которые будут задействованы в учениях, RM-70 и модернизированные платформы BM-21 «Град». RM-70 — чешская версия советской системы «Град».
Все эти виды высокоточного оружия имеют преимущественно наступательное предназначение и органично вписываются в концепцию массированного удара, направленного на прорыв многоуровневой структуры российской ПРО-ПВО для последующего беспрепятственного применения всего спектра ракетного вооружения и ударных дронов по объектам в стратегической глубине РФ.