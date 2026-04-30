Марочко сообщил, что Киев начал применять аналоги Starlink в зоне СВО

ЛУГАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины начали использовать европейские аналоги Starlink в зоне спецоперации. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, предположительно, Киев тестирует низкоорбитальные группировки спутников связи IRIS?.
По его словам, во время исследования фрагментов сбитого БПЛА Украины российские бойцы обнаружили, что в нем изменена система навигации и связи.
«Предположительно, украинские боевики уже тестируют систему низкоорбитальной группировки спутников связи Европейского союза IRIS?, которая может стать альтернативой Starlink», — сказал он.
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.