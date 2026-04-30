Командир Мультик: ВС РФ уничтожили дроны «Баба-яга» ВСУ в Сумской области

Командир взвода беспилотных систем полка отметил, что за неделю были уничтожены четыре гексакоптера противника.

КУРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Четыре гексакоптера Вооруженных сил Украины типа «Баба-яга» были уничтожены расчетом БПЛА 145-го полка морской пехоты группировки войск «Север» в Сумской области за прошедшую неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода беспилотных систем полка с позывным Мультик.

«За последнюю неделю наши расчеты БПЛА уничтожили четыре гексакоптера типа “Баба-яга” Вооруженных сил Украины в Сумской области», — рассказал он.

Командир взвода добавил, что морские пехотинцы группировки войск «Север» ежедневно защищают российские территории от беспилотников ВСУ и укрепляют буферную зону в Сумской области.

