Командир Мультик: ВС РФ уничтожили дроны «Баба-яга» ВСУ в Сумской области

КУРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Четыре гексакоптера Вооруженных сил Украины типа «Баба-яга» были уничтожены расчетом БПЛА 145-го полка морской пехоты группировки войск «Север» в Сумской области за прошедшую неделю. Об этом ТАСС сообщил командир взвода беспилотных систем полка с позывным Мультик.
Командир взвода добавил, что морские пехотинцы группировки войск «Север» ежедневно защищают российские территории от беспилотников ВСУ и укрепляют буферную зону в Сумской области.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают