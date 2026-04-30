Монархам напомнили одно правило — Медведев сделал жесткое заявление

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что европейским монархам следует воздерживаться от политических высказываний и помнить о своей роли.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что европейским монархам следует воздерживаться от политических высказываний и помнить о своей роли.

Он прокомментировал встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с королем Швеции Карлом XVI Густавом во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в конгрессе США.

По словам Медведева, монархи не должны вмешиваться в политику, так как их функция носит символический характер.

Ранее Карл III, выступая перед конгрессом США, призвал к единству стран НАТО в контексте ситуации вокруг Украины и напомнил о пятой статье Вашингтонского договора.

Он также отметил, что аналогичная решимость необходима для поддержки Украины и достижения устойчивого мира.

Отдельно сообщалось, что в Швеции прозвучала критика в адрес короля Карла XVI Густава после его встречи с Зеленским.

Читайте также: Депутат предупредил об эскалации после визита Карла III в Вашингтон.

