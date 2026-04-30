Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что европейским монархам следует воздерживаться от политических высказываний и помнить о своей роли.
Он прокомментировал встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с королем Швеции Карлом XVI Густавом во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в конгрессе США.
По словам Медведева, монархи не должны вмешиваться в политику, так как их функция носит символический характер.
Он также отметил, что аналогичная решимость необходима для поддержки Украины и достижения устойчивого мира.
Отдельно сообщалось, что в Швеции прозвучала критика в адрес короля Карла XVI Густава после его встречи с Зеленским.
