Боец Карта: группировка «Север» уничтожила более 110 БПЛА «Баба-яга» за апрель

Начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем отметил, что ВС РФ поражают тяжелые беспилотники ВСУ из стрелкового оружия.

БЕЛГОРОД, 30 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» поразили более 110 тяжелых БПЛА «Баба-яга» ВСУ в Харьковской области за апрель. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го корпуса с позывным Карта.

«В ходе боевых дежурств расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и стрелков групп прикрытия 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” в апреле уничтожили более 110 беспилотников R-18 “Баба-яга” ВСУ в Харьковской области. Тяжелые БПЛА противника ликвидированы над линией боевого соприкосновения и на подлете к госгранице. Несмотря на попытки ВСУ вести работу в ночное время, ВС РФ удается обнаружить БПЛА разведывательными коптерами с тепловизионными камерами, в работе задействованы операторы радиолокационных станций и пунктов воздушного наблюдения», — рассказал он.

Карта отметил, что бойцы ВС РФ поражают тяжелые беспилотники ВСУ из стрелкового оружия, также уничтожение происходит методом тарана и дистанционного подрыва с помощью FPV-дронов с осколочно-фугасной боевой частью.

