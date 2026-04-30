США обвинили мексиканских чиновников в незаконном обороте наркотиков

В числе обвинений против губернатора Синалоа, 76-летнего Рубена Роча Мойи, указаны сговор с целью ввоза наркотиков, хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств, а также еще одно обвинение в сговоре. Ему грозит пожизненное заключение или обязательный минимальный срок в 40 лет лишения свободы. Сам господин Мойа заявил, что он «категорически и полностью отвергает» обвинения. Действия Минюста США он назвал «нападением» на правящую партию Мексики и ее лидеров.