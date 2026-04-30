На заседании правительства Ростовской области определили задачи по подготовке к новому отопительному сезону

Для надёжного обеспечения теплом коммунальные службы наметили ликвидацию подвальных котельных, работа которых часто приводила к авариям. В этом году закроют 16 таких котельных, жителей переключат на более современные источники тепла. Такие работы пройдут на четырех котельных в Таганроге, одной — в Азове и одиннадцати — в Ростове-на-Дону.