На заседании правительства Ростовской области определили задачи по подготовке к новому отопительному сезону

На заседании правительства Ростовской области под председательством губернатора Юрия Слюсаря подвели итоги прошедшего отопительного сезона. Были названы проблемные теплосети и котельные, на которых запланированы ремонты летом этого года, при подготовке к новому отопительному сезону.
Как доложила министр ЖКХ области Антонина Пшеничная, всего в Ростовской области подготовкой к зиме 2026−2027 годов занимаются 159 ресурсоснабжающих организаций. Сформировано более 1300 аварийных бригад и почти 1000 резервных источников питания. Диспетчерские службы работают круглосуточно.
На объектах, требующих особого внимания, работы должны быть завершены до начала нового отопительного сезона. Речь шла о Таганроге, Новочеркасске и Красносулинском районе.
В Таганроге запланировано несколько крупных ремонтов. Работы уже идут на участках теплосетей общей протяжённостью 2,7 км по улицам Пальмиро Тольятти, Сергея Лазо, Турубаровых и Желябова. Там заменили старые трубы, выполнили сварочные работы и нанесли антикоррозийное покрытие. На улице Турубаровых уже подключили абонентов. На улице Желябова ведутся работы по замене трудопровода. Оставшиеся шесть участков коммунальщики обещают доделать до 21 июля.
Две котельные — на улицах Химическая и Заводская — получат новое оборудование. Старые котлы уже демонтировали. На Заводской смонтировали трубную часть нового оборудования, на Химической поставка котла ожидается до 15 июня.
На аварийно-восстановительные работы проблемной котельной на улице Ленина, 220, местные власти выделили 27 млн рублей. Там уже заменили крупную арматуру и насос. Решаются судебные вопросы с собственником.
После завершения всех работ 211 многоквартирных домов и 35 социальных объектов Таганрога, в том числе школы и больницы, будут получать тепло без сбоев.
Для микрорайона Хотунок в Новочеркасске главной коммунальной проблемой стала котельная АО «31 ЗАТО». Оборудование там очень старое и работает нестабильно. Глава города доложил о сроках и объёме ремонта, пообещав жителям микрорайона решить вопрос с отоплением до зимы.
В посёлке Розет Красносулинского района заменят аварийную дымовую трубу на котельной. Местные власти выделили средства на ремонт. После определения нового подрядчика вместо сорвавшего работы все должно быть сделано до 30 июня.
Для надёжного обеспечения теплом коммунальные службы наметили ликвидацию подвальных котельных, работа которых часто приводила к авариям. В этом году закроют 16 таких котельных, жителей переключат на более современные источники тепла. Такие работы пройдут на четырех котельных в Таганроге, одной — в Азове и одиннадцати — в Ростове-на-Дону.
Ремонты сетей уже начались в крупных городах: Азове, Ростове, Волгодонске, Донецке Новочеркасске, а также в Зерноградском, Октябрьском и Морозовском районах.
Министерство ЖКХ предупредило глав городов и районов, что информацию о сроках отключений необходимо заранее публиковать на сайтах муниципалитетов и в соцсетях. Жители не должны оставаться без горячего водоснабжения вне сроков проведения работ. В каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливается органами местного самоуправления.
Все муниципалитеты также предупреждены о соблюдении сроков запланированных ремонтов на объектах теплоснабжения. К 1 сентября все многоквартирные дома и социальные учреждения должны быть технически готовы к зиме, до 15 сентября муниципалитетам необходимо подтвердить это специальными актами.
Также на заседании шла речь о работе коммунальных служб в праздничные дни. В преддверии майских праздников они будут переведены в режим повышенной готовности. Министерство ЖКХ рекомендовало муниципалитетам не проводить плановые ремонтные работы в праздничные дни — жители должны оставаться с водой и светом без перебоев.
По итогам обсуждения губернатором Юрием Слюсарем были даны конкретные поручения. Министерству ЖКХ необходимо проконтролировать подготовку инфраструктуры к предстоящему сезону, муниципалитетам — активно заниматься ремонтами, чтобы завершить их до наступления холодов, гарантировать безопасность оборудования и получить паспорта готовности.
