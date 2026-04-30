В Роскачестве заявили о штрафах за сбор сирени с общественной территории

Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева рассказала, что сбор сирени, растущей на общественных территориях, классифицируется как причинение ущерба муниципальной собственности и может привести к штрафу.
«За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа либо ареста на срок до 15 суток, в зависимости от размера ущерба», — цитирует её РИА Новости.
При этом Саратцева уточнила, что если сбор сирени производился для её продажи, то это уже уголовная ответственность.
Ранее юрист Илья Русяев рассказал о штрафах за повреждение растений в столице.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев также предупредил, что за сорванные растения из Красной книги грозит наказание.