Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсетях раскритиковал европейских монархов за их политические высказывания, призвав их вспомнить, что они «царствуют, но не правят». Поводом для комментария стали встреча Владимира Зеленского с королем Швеции Карлом XVI Густавом во Львове и заявление британского короля Карла III в Конгрессе США о важности сохранения НАТО.
Медведев предположил, что европейским королям стало скучно, поэтому они «выбросили правила и ввязались в политику».
«Не пора ли им вспомнить, что они “царствуют, но не правят”», — написал Медведев на английском.
Как писал KP.RU, ранее сенатор Владимир Джабаров усомнился, что призыв британского короля Карла III к сплочению стран НАТО найдет поддержку у президента Трампа. Он напомнил, что в начале операции США против Ирана Вашингтон обращался за помощью к союзникам по альянсу, но получил отказ. По мнению Джабарова, нынешний хозяин Белого дома сильно обижен на Североатлантический альянс и хорошо понимает, что эта военная структура нужна исключительно странам Европы.