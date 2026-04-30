«Царствуют, но не правят»: Медведев поставил на место европейских монархов после их заявлений о НАТО и Украине

Как писал KP.RU, ранее сенатор Владимир Джабаров усомнился, что призыв британского короля Карла III к сплочению стран НАТО найдет поддержку у президента Трампа. Он напомнил, что в начале операции США против Ирана Вашингтон обращался за помощью к союзникам по альянсу, но получил отказ. По мнению Джабарова, нынешний хозяин Белого дома сильно обижен на Североатлантический альянс и хорошо понимает, что эта военная структура нужна исключительно странам Европы.