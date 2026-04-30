«Единая Россия» продлевает регистрацию кандидатов на предварительное голосование

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Она завершится 14 мая.
Сейчас на сайте PG.ER.RU уже зарегистрированы более четырех тысяч кандидатов.
«Конкурс превысил девять человек на место. От региональных оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды “Единой России”, — акцентировал секретарь Генсовета Владимир Якушев.
12% подавших заявки — участники СВО. Треть зарегистрированных кандидатов — женщины. Каждый пятый кандидат — до 35 лет. Каждый четвертый — действующий депутат.
В Красноярском крае в Единый день голосования кроме депутатов Госдумы, изберут депутатов Законодательного Собрания Красноярского края, депутатов ОМСУ. За время регистрации кандидатов в качестве участников заявилось 364 человека, из них 22 участника СВО. Самая большая конкуренция развернулась на предварительном голосовании по определению кандидатов на выборы депутатов краевого парламента. Здесь конкурс составил пять человек на место.
Губернатор Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков: «Президент России отметил, что предстоящие выборы в Государственную Думу не будут простыми. Противники используют любые возможности для раскола и дестабилизации общества. Это относится и к региональным выборам. Мы должны работать единой командой, доказывать делами свою эффективность. Важно вовлекать в политическую жизнь ветеранов СВО. Необходимо помогать им на всех этапах избирательной кампании».
«На предварительное голосование заявляются те, кто готов к серьёзной и честной политической борьбе. Новичкам предстоит конкурировать как с опытными политиками, так и между собой. Но всех участников предварительного голосования должно объединять одно — стремление работать на результат и нести ответственность перед людьми, как это всегда делала и делает “Единая Россия”, — подчеркнул председатель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.
До 29 мая идёт регистрация избирателей, которые в последнюю неделю мая смогут отдать голоса за своих кандидатов. В системе предварительного голосования уже зарегистрированы 4,3 миллиона человек.
Активнее всего регистрируются избиратели Московской, Свердловской, Ростовской областей, Башкирии и Краснодарского края. В соотношении от общего числа избирателей в регионе лидируют Ямал, Коми, Оренбургская и Волгоградская области и Карачаево-Черкесская Республика.
