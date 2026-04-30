Разговор Путина и Трампа — на Украине заявили об ухудшении ситуации

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что разговор президентов России и США осложняет положение Украины.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что разговор президентов России и США осложняет положение Украины.

По его словам, после беседы Владимира Путина и Дональда Трампа формируется единая оценка позиции Владимира Зеленского. Соскин считает, что это может усилить давление на Киев.

Разговор лидеров состоялся по инициативе Москвы и продолжался более полутора часов.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие ко Дню Победы. Также стороны обсудили ход конфликта.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы и отметил, что взаимодействие с ним вызывает сложности.

