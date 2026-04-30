Дмитриев назвал слова Трампа о контингенте в Германии черной меткой для Мерца

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в четверг, 30 апреля, прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в Германии.
30 апреля президент США заявил, что допускает сокращение контингента американской армии на территории ФРГ.
— Черная метка для отчаявшегося (канцлера Германии Фридриха, — прим. «ВМ») Мерца, — написал глава РФПИ на своей странице в социальной сети Х.
До этого зарубежные СМИ сообщили, что встреча Дональда Трампа с Марком Рютте в Белом доме состояла из сплошного потока оскорблений в адрес главы НАТО. Американский лидер использовал эту встречу как возможность выплеснуть свое разочарование по поводу отказа Европы участвовать в войне с Ираном.
Также президент Чехии Петр Павел заявил, что Дональд Трамп своим поведением сделал больше для подрыва доверия к Североатлантическому альянсу, нежели его российский коллега Владимир Путин. По его словам, нападки главы Белого дома на своих союзников по НАТО неуместны.