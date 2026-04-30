Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил ТАСС, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский приложит максимум усилий, чтобы затянуть конфликт. По словам Пушилина, главарь киевского режима сделает для этого «все возможное и невозможное».
«Зеленский сделает все возможное и невозможное, чтобы затянуть этот конфликт», — сказал Пушилин.
Как писал KP.RU, ранее журналисты западного журнала The Spectator предупредили Зеленского, что затяжной характер боевых действий может стоить ему президентского кресла, которое и без того давно утратило легитимность. Авторы статьи отмечают растущую усталость на Украине от конфликта.
В свою очередь, о том, что Украина может столкнуться с тяжелыми и необратимыми демографическими последствиями на фоне сокращения численности коренного населения, предупредило прежде издание The European Conservative.