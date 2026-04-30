Руслан Болтов отчитался о работе мэрии Иркутска за 2025 год

В городе ввели новые школы, сети и снизили выбросы после закрытия котельных.

Источник: Пресс-служба мэрии города

IrkutskMedia, 30 апреля. Мэр города Иркутска, секретарь городского отделения партии «Единая Россия» Руслан Болотов представил отчёт о работе администрации за 2025 год, в котором подвёл итоги реализации инфраструктурных и социальных проектов, направленных на развитие города и улучшение качества жизни жителей при участии региональных и федеральных программ, сообщает пресс-служба ИРО ЕР.

В мероприятии приняли участие губернатор, секретарь регионального отделения партии Игорь Кобзев, депутаты Госдумы и Законодательного собрания, представители общественных организаций и почётные граждане.

«Слова “вместе мы сила” не просто устойчивое выражение. Это вековая мудрость и опыт, который не раз показывал, что единение помогает преодолеть самые сложные ситуации. Считаю, что мнение людей по улучшению облика и инфраструктуры города должны быть и дальше вектором нашей совместной работы», — отметил глава региона.

По словам администрации, при координации партии в городе были реализованы инфраструктурные проекты, не имевшие аналогов в последние десятилетия. Впервые за долгие годы создана единая канализационная сеть протяжённостью 20 км, охватывающая несколько крупных районов.

Также завершено строительство проекта «Тепловой луч», в рамках которого закрыты семь угольных котельных. Это позволило снизить выбросы загрязняющих веществ на 5 тысяч тонн в год.

2025 год стал рекордным по вводу социальных объектов. В микрорайоне Ново-Ленино открыта крупнейшая в регионе школа на 1550 мест, введены новый корпус школы № 75 и трёхэтажный детский сад «Росинка». Проведены капитальные и текущие ремонты в 123 образовательных учреждениях.

В городе также создано 15 новых спортивных пространств, включая скейт-парки, тренажёрные площадки и первую адаптивную зону для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Прошедший 2025 год в очередной раз подтвердил, что вместе со всей страной нам приходится действовать в объективно непростых условиях. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин: “Трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное — уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем”. Эти слова являются для нас главным ориентиром. Мы выполняем свои социальные обязательства перед людьми. Нашли резервы, чтобы не сорвать ни одного нацпроекта. Да, где-то нам пришлось экономить. Но мы делали и продолжаем делать это так, чтобы каждый рубль работал на город и его жителей», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.

Отдельное внимание в отчёте уделено поддержке участников специальной военной операции. В рамках партийной повестки на передовую направлено около 440 единиц техники и 685 тонн гуманитарной помощи. В городе установлено 14 мемориальных досок в память о погибших героях на фасадах школ.

В рамках проектов «Формирование комфортной городской среды», «Есть решение» и «Народные инициативы» благоустроено семь общественных пространств и 148 дворов. Ключевым объектом стала «Аллея Памяти» на площади Декабристов с мемориалом «Дед, Отец, Сын».

Кроме того, в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в городе появилась архитектурная подсветка на десяти исторических зданиях, включая Спасскую церковь, главный корпус ИГУ, ТЮЗ, Собор Богоявления и Римско-католический костёл.

