Академик Чумаков: нейросети способны помочь в создании мРНК-вакцины от рака

Бум так называемого искусственного интеллекта способен помогать учёным в создании персонализированной мРНК-вакцины от рака, отметил в беседе с RT молекулярный биолог, академик РАН Пётр Чумаков.
Вместе с этим, по его мнению, говорить именно об искусственном интеллекте пока рано, потому что «это не интеллект, а некая программа, которая позволяет оперировать большими массивами данных», однако даже это несколько ускорит процесс создания вакцины.
«Но основное время, которое тратится, это скорее не биоинформатический поиск всё-таки, а пробоподготовка, секвенирование… Искусственный интеллект, конечно, внесёт свой вклад, то есть не интеллект, а нейросети. Потому что они как раз позволяют быстро оперировать. Хотя и до нейросетей это довольно быстро делалось, но тем не менее это ускорит там где-то в сотню раз может быть вот этот процесс», — полагает академик Чумаков.
Микробиолог Александр Гинцбург рассказывал, как действует персонализированная мРНК-вакцина от рака.