Пауэлл не будет покидать ФРС после истечения срока полномочий

Господин Трамп не раз обвинял Джерома Пауэлла в том, что ФРС снижает базовую ставку недостаточно быстро. По мнению американского президента, регулятор намеренно не делает этого, чтобы поддерживать высокие расходы по займам для федерального правительства. На заседании в марте ФРС второй раз подряд сохранила ставку на уровне 3,5−3,75% годовых.