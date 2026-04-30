Неверные решения британского премьер-министра Кира Стармера в энергетической политике привели британцев к пустым полкам в магазинах, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Об этом он написал в соцсети Х, добавив, что ранее издание Independent предупредило граждан о пустых полках супермаркетов.
«Как раз в тот момент, когда энергетический кризис надвигается точно по расписанию, а следующий шок в Великобритании ожидается через две недели. Неправильные решения Стармера в энергетической сфере привели к пустым полкам», — говорится в публикации.
Ранее Дмитриев раскрыл замысел политики Стармера.
Также он выразил предположение, что партию Стармера ожидает историческое поражение на выборах в мае.