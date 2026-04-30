ЕС отказал Украине в быстром вступлении — предлагают другой формат

По данным источников издания, государства считают, что в ближайшей перспективе полноценное членство Украины в блоке затруднено.
Вместо этого рассматривается формат постепенной интеграции. Речь идет о доступе к отдельным рынкам, финансовым программам и институтам Евросоюза.
Один из предложенных вариантов — предоставление Киеву статуса государства, присоединяющегося к ЕС.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе нет единой позиции по вопросу ускорения вступления Украины.
Украина получила статус кандидата в 2022 году, однако этот этап считается лишь началом длительного процесса интеграции.
