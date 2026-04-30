Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС отказал Украине в быстром вступлении — предлагают другой формат

Politico сообщает: страны Евросоюза не поддержали планы ускоренного вступления Украины в ЕС, но обсуждают альтернативные варианты сближения.

По данным источников издания, государства считают, что в ближайшей перспективе полноценное членство Украины в блоке затруднено.

Вместо этого рассматривается формат постепенной интеграции. Речь идет о доступе к отдельным рынкам, финансовым программам и институтам Евросоюза.

Один из предложенных вариантов — предоставление Киеву статуса государства, присоединяющегося к ЕС.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе нет единой позиции по вопросу ускорения вступления Украины.

Украина получила статус кандидата в 2022 году, однако этот этап считается лишь началом длительного процесса интеграции.

