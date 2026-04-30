Bloomberg: США могут впервые развернуть гиперзвуковые ракеты для ударов по Ирану

Вечером 21 апреля президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном на неопределенный срок. По его словам, это решение принято из-за «раскола в иранском руководстве». Представители Ирана заявляют, что власти не будут вести диалог с США до тех пор, пока сохраняется морская блокада иранских портов. Аналитики отмечают, что обе стороны конфликта используют паузу для наращивания военной мощи.