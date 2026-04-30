Bloomberg: США могут впервые развернуть гиперзвуковые ракеты для ударов по Ирану

Центральное командование ВС США (CENTCOM) направило в Пентагон запрос на размещение на Ближнем Востоке гиперзвуковых ракет Dark Eagle. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, CENTCOM планирует использовать ракеты для возможного нанесения ударов по пусковым установкам баллистических ракет, которые Иран переместил вглубь своей территории.

Запрос ведомства обоснован тем, что нынешние ракеты Precision Strike Missile не способны поражать цели на расстоянии более 480 км, в то время как дальность Dark Eagle превышает 2,7 тыс. км (по другим данным — до 3,5 тыс. км).

Комплекс Dark Eagle официально еще не принят на вооружение и находится в стадии испытаний, отмечает Bloomberg. У США имеется не более восьми таких ракет, стоимость каждой из которых оценивается в $15 млн.

Вечером 21 апреля президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном на неопределенный срок. По его словам, это решение принято из-за «раскола в иранском руководстве». Представители Ирана заявляют, что власти не будут вести диалог с США до тех пор, пока сохраняется морская блокада иранских портов. Аналитики отмечают, что обе стороны конфликта используют паузу для наращивания военной мощи.

