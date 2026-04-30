Житель Лондона ранил ножом двух мужчин еврейского происхождения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «ужасное антисемитское нападение» находится в череде подобных инцидентов. Он отметил, что «нападения на еврейскую общину — это нападения на Британию». По словам премьера, он хочет рассмотреть вопрос об усилении мер безопасности и увеличить финансирование, уже выделенное на защиту еврейских общин.