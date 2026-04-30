Житель Лондона ранил ножом двух мужчин еврейского происхождения

Гражданин Великобритании нанес ножевые ранения двум мужчинам еврейского происхождения. Подозреваемый взят под стражу. Пострадавшие находятся в больнице. Полиция Лондона квалифицировала нападение как террористический акт, сообщает BBC.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «ужасное антисемитское нападение» находится в череде подобных инцидентов. Он отметил, что «нападения на еврейскую общину — это нападения на Британию». По словам премьера, он хочет рассмотреть вопрос об усилении мер безопасности и увеличить финансирование, уже выделенное на защиту еврейских общин.
По данным полиции Лондона, подозреваемый родился в Сомали. Во время нападения он также пытался нанести ножевые ранения прибывшим на место полицейским. Они не пострадали. Мужчина был обезврежен с помощью электрошокера.