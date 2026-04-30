«Некие силы» в Великобритании и Франции рассматривали идею о передаче Украине элементов ядерного оружие. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.
— Вскрылась информация, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали вопиющую, абсолютно неприемлемую и прямо подрывающую центральное положение (Договора о нераспространении ядерного оружия, — прим. «ВМ») ДНЯО идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия, — цитирует дипломата «Коммерсантъ».
Еще в марте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина в буквальном смысле «выцыганивает» ядерную составляющую у Франции и Великобритании. На этом фоне она призвала эти страны подумать над тем, как Киев воспользуется таким вооружением.
Экс-командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный также предложил в качестве одной из гарантий безопасности для Киева разместить на территории страны ядерное оружие.
Тем временем власти Финляндии внесли в парламент предложение разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на своей территории. Цель инициативы — устранить правовые ограничения, связанные с ядерными устройствами.