Губернатор Травников поблагодарил команду новосибирских депутатов Госдумы на форуме «Есть результат»

В Новосибирске 29 апреля прошёл программный форум «Единой России» «Есть результат», на котором подводились итоги реализации Народной программы партии за последние пять лет. Выработанные на мероприятии предложения в дальнейшем войдут в обновлённую версию программы.

Источник: Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил депутатов Госдумы от региона за содействие в реализации важнейших инициатив и выразил уверенность, что многое из предложенного будет воплощено в жизнь в ближайшие годы. Он отметил, что область ставила перед собой задачу максимально участвовать во всех федеральных программах, национальных проектах и инициативах. Травников подчеркнул, что рядом с правительством региона работает мощная команда представителей Новосибирской области в нижней палате парламента, среди которых Александр Жуков, Олег Иванинский, Виктор Игнатов и Дмитрий Савельев.

О том, что итоги совместной работы уже видны, говорят конкретные объекты, появившиеся за это время в регионе. Это крупные спортивные сооружения, такие как волейбольная «Локомотив-арена», Ледовый дворец спорта «Сибирь-Арена» и бассейн СКА. Результатом Народной программы также стали масштабная газификация сёл, ремонт, строительство и оснащение домов культуры, детских школ искусств и библиотек.

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков в своём выступлении подчеркнул, что принятие федерального бюджета, в котором отражены все направления Народной программы, находится в ведении нижней палаты парламента, где большинство составляют депутаты «Единой России». Фактически именно их голосами утверждается финансирование намеченных планов.

В свою очередь депутат Госдумы Виктор Игнатов отметил, что все годы работы проходит в постоянном контакте с губернатором, а личные встречи помогают наметить и уточнить план совместной деятельности по реализации инфраструктурных проектов и социальных программ в области.

Помимо пленарных выступлений, работа форума велась на восьми дискуссионных площадках. Участники обсуждали новые предложения в Народную программу партии по таким ключевым направлениям, как семья, здоровье, образование, культура и развитие села. Одним из важнейших приоритетов остаётся поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.

