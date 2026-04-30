17 беженцев погибли после поломки лодки в Средиземном море

Минимум 17 мигрантов погибли, и девять числятся пропавшими без вести после поломки лодки в Средиземном море, сообщает Reuters. Судно дрейфовало восемь дней, прежде чем было обнаружено.

По информации Красного Полумесяца и службы безопасности Ливии, выжить удалось семерым пассажирам. Их спасли волонтеры и береговая охрана в районе города Тобрук, расположенного на востоке страны, недалеко от границы с Египтом. Ожидается, что тела пропавших без вести может прибить к берегу в ближайшие дни.

Ливия остается транзитным маршрутом для мигрантов, бегущих через пустыню и море в Европу от конфликтов и нищеты из стран Африки, отмечает Reuters.