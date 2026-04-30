Беларусь и КНДР будут сотрудничать в области здравоохранения

Речь идет о меморандуме о взаимопонимании и сотрудничестве в области здравоохранения между министерствами здравоохранения Беларуси и КНДР, который был подписан сторонами в Пхеньяне 26 марта этого года во время визита белорусского президента Александра Лукашенко. Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев также принимал участие в официальном визите главы государства в КНДР.
В документе говорится, что стороны будут развивать и осуществляют сотрудничество на принципах взаимной выгоды и взаимопомощи.
В частности, Беларусь и КНДР планируют наладить обмен достижениями и инновациями в области здравоохранения, а также опытом в области оказания медпомощи. Кроме того, стороны будут сотрудничать в сфере медицинского образования и по подготовке медицинских кадров, а также в области обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Для этого планируется наладить проведение взаимных консультаций, обмен специалистами и медико-технической информацией. Также будут организовываться симпозиумы и конференции.
Меморандум вступил в силу с даты его подписания и будет действовать в течение пяти лет с возможностью его продления.