Беларусь и КНДР будут сотрудничать в области здравоохранения

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Беларусь и Корейская Народно-Демократическая Республика будут развивать сотрудничество в области здравоохранения, соответствующий меморандум опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Речь идет о меморандуме о взаимопонимании и сотрудничестве в области здравоохранения между министерствами здравоохранения Беларуси и КНДР, который был подписан сторонами в Пхеньяне 26 марта этого года во время визита белорусского президента Александра Лукашенко. Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев также принимал участие в официальном визите главы государства в КНДР.

В документе говорится, что стороны будут развивать и осуществляют сотрудничество на принципах взаимной выгоды и взаимопомощи.

В частности, Беларусь и КНДР планируют наладить обмен достижениями и инновациями в области здравоохранения, а также опытом в области оказания медпомощи. Кроме того, стороны будут сотрудничать в сфере медицинского образования и по подготовке медицинских кадров, а также в области обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Для этого планируется наладить проведение взаимных консультаций, обмен специалистами и медико-технической информацией. Также будут организовываться симпозиумы и конференции.

Меморандум вступил в силу с даты его подписания и будет действовать в течение пяти лет с возможностью его продления.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше