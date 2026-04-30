Новые ВМС против России — Европа создает военный союз

Великобритания и еще девять стран Европы договорились создать объединенные военно-морские силы на севере континента.

В объединение войдут Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, страны Балтии и Нидерланды. Новые силы будут работать как дополнение к структурам НАТО и использоваться для совместной подготовки и координации действий.

По словам главы британского флота Гвина Дженкинса, объединение должно обеспечить готовность к возможным военным сценариям, включая наличие общих планов и полной интеграции сил, пишет The Guardian.

Речь идет о развитии уже существующего военного формата — Объединённых экспедиционных сил (JEF), которые действуют под руководством Великобритании и включают десять стран Северной Европы. Эта структура создана для быстрого реагирования на кризисы и может действовать как самостоятельно, так и в связке с НАТО.

Управление новыми морскими силами при необходимости может осуществляться из штаба британских вооруженных сил в Нортвуде.

Создание объединения происходит на фоне усиления внимания к северным морским регионам. В последние годы страны НАТО наращивают присутствие в Арктике и Северной Атлантике, усиливая контроль над морскими маршрутами и инфраструктурой.

Отдельно отмечается рост активности России в морском пространстве: по оценке британской стороны, число подобных инцидентов увеличилось примерно на треть за последние два года.

США в новый формат не входят, однако обсуждается возможное участие Канады.

