Ричмонд
+17°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В крае вводится запрет на использование беспилотников в майские праздники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На время проведения праздничных мероприятий, с 30 апреля по 10 мая, в регионе вводятся ограничения на использование беспилотников.

Также жителям края напоминают правила спокойного отдыха в местах массового скопления людей:

— не приносите алкоголь и оружие;

— не используйте пиротехнику, хлопушки и петарды;

— не берите с собой большие рюкзаки и сумки;

— оставьте дома стеклянные бутылки и металлические контейнеры.

Использование профессиональной фото- и видеотехники, больших плакатов и флагов должно быть заранее согласовано с организаторами.