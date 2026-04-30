В крае вводится запрет на использование беспилотников в майские праздники

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На время проведения праздничных мероприятий, с 30 апреля по 10 мая, в регионе вводятся ограничения на использование беспилотников.
Также жителям края напоминают правила спокойного отдыха в местах массового скопления людей:
— не приносите алкоголь и оружие;
— не используйте пиротехнику, хлопушки и петарды;
— не берите с собой большие рюкзаки и сумки;
— оставьте дома стеклянные бутылки и металлические контейнеры.
Использование профессиональной фото- и видеотехники, больших плакатов и флагов должно быть заранее согласовано с организаторами.