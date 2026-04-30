Условие для мира — Путин назвал главное требование к Киеву

Президент России Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявил, что для мирного урегулирования конфликта необходимо согласие главы киевского режима Владимира Зеленского на ранее предложенные условия.
Как уточнил помощник президента Юрий Ушаков, Москва рассчитывает на дипломатическое решение и считает переговоры основным способом достижения целей.
Беседа лидеров состоялась по инициативе российской стороны и продолжалась более полутора часов. В ходе разговора обсуждалась ситуация вокруг конфликта.
По словам Ушакова, Владимир Путин также сообщил о готовности объявить перемирие ко Дню Победы.
Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что итоги разговора могут усилить давление на Киев. По его оценке, после контакта лидеров формируется общая позиция по оценке действий украинской стороны.
