«Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на праймериз

«Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. Изначально она должна была завершиться 30 апреля. Как сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, решение принято в связи с большим потоком желающих принять участие в отборе кандидатов перед выборами в Госдуму и региональные парламенты. Он отметил, что всего по стране документы на предварительное голосование подали более четырех тысяч кандидатов, сообщает пресс-служба партии «ЕР».
«Конкурс превысил девять человек на место. От оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды “Единой России”, — отметил Владимир Якушев.
В партии обратили внимание на то, что 12% от общего числа кандидатов составляют участники специальной военной операции, треть зарегистрированных — женщины, а каждый четвертый является действующих депутатом. Примечательно, что каждому пятому кандидату еще не исполнилось 35 лет.
Напомним, предварительное голосование — обязательная процедура отбора кандидатов «Единой России» на всех уровнях выборов, в которой участвуют жители. Именно они определят, кто будет представлять партию в ходе избирательной кампании.
До 29 мая продолжается регистрация избирателей, которые в последнюю неделю мая смогут проголосовать за кандидатов. В системе предварительного голосования уже зарегистрированы 4,3 млн человек.
Голосование будет проходить на сайте PG.ER.RU с 25 по 31 мая с верификацией через Госуслуги.
