«Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на праймериз

Решение принято из-за большого числа желающих принять участие в отборе кандидатов перед выборами в Госдуму и региональные парламенты.

Источник: AmurMedia

«Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. Изначально она должна была завершиться 30 апреля. Как сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, решение принято в связи с большим потоком желающих принять участие в отборе кандидатов перед выборами в Госдуму и региональные парламенты. Он отметил, что всего по стране документы на предварительное голосование подали более четырех тысяч кандидатов, сообщает пресс-служба партии «ЕР».

«Конкурс превысил девять человек на место. От оргкомитетов в ряде регионов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды “Единой России”, — отметил Владимир Якушев.

В партии обратили внимание на то, что 12% от общего числа кандидатов составляют участники специальной военной операции, треть зарегистрированных — женщины, а каждый четвертый является действующих депутатом. Примечательно, что каждому пятому кандидату еще не исполнилось 35 лет.

Напомним, предварительное голосование — обязательная процедура отбора кандидатов «Единой России» на всех уровнях выборов, в которой участвуют жители. Именно они определят, кто будет представлять партию в ходе избирательной кампании.

До 29 мая продолжается регистрация избирателей, которые в последнюю неделю мая смогут проголосовать за кандидатов. В системе предварительного голосования уже зарегистрированы 4,3 млн человек.

Голосование будет проходить на сайте PG.ER.RU с 25 по 31 мая с верификацией через Госуслуги.

Ранее ИА AmurMedia провело круглый стол на тему «Старт большой кампании-2026», на который были приглашены эксперты из разных сфер: от федеральных политиков и первых лиц хабаровских реготделений парламентских партий до известных дальневосточных ученых.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше