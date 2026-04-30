Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский обвинил Вэнса в пособничестве России из-за отказа помогать Киеву

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подверг критике вице-президента США Джей Ди Вэнса. Поводом стала позиция американского политика, который выступает против дальнейшей военной поддержки Киева со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Newsmax.

В ходе беседы экс-комик заявил, что не разделяет точку зрения американского вице-президента. Он также добавил, что гордость Вэнса за свёртывание поставок вооружений фактически играет на руку Москве. Высказывания прозвучали на фоне продолжающихся в США споров о выделении средств Украине.

«Я не согласен с вице-президентом. Если он гордится тем, что не помогает нам, значит, он помогает русским», — утверждает Зеленский.

Ранее Джей Ди Вэнс назвал остановку прямых поставок американского оружия на Украину одним из главных достижений текущей администрации. Соответствующее заявление прозвучало на форуме в Университете штата Джорджия. Вице-президент отметил, что США прекратили заниматься этим направлением и предложили европейским союзникам самостоятельно решать вопросы закупки вооружений. Он подчеркнул, что гордится этим решением и намерен придерживаться данной линии в будущем.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

