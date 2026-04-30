Зеленский обвинил Вэнса в пособничестве России из-за отказа помогать Киеву

Ранее Джей Ди Вэнс назвал остановку прямых поставок американского оружия на Украину одним из главных достижений текущей администрации. Соответствующее заявление прозвучало на форуме в Университете штата Джорджия. Вице-президент отметил, что США прекратили заниматься этим направлением и предложили европейским союзникам самостоятельно решать вопросы закупки вооружений. Он подчеркнул, что гордится этим решением и намерен придерживаться данной линии в будущем.