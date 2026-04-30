Глава российского МИД Сергей Лавров прилетел в Астану: названа причина

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о визите в Астану главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова, передает NUR.KZ.

Источник: МИД РК

По данным пресс-службы, министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев встретил своего коллегу из Российской Федерации Сергея Лаврова. Отмечается, что он прибылв Астану с официальным визитом.

«Планируются переговоры в узком и расширенном составах», — коротко сообщили в МИД.

Напомним, в январе текущего года Сергей Лавров ответил на вопрос о планах по развитию «более плотных взаимоотношений» с Центральной Азией. Тогда журналист уточнил, планирует ли МИД России «развить более теплые и плотные отношения» со странами Центральной Азии.

«Я бы не сказал, что мы уделяем мало внимания Центральной Азии. Совсем нет. Если у Вас сложилось такое впечатление, был бы признателен, если бы Вы нам рассказали, может, бумагу бы прислали какую-нибудь, объясняя, на основе чего у Вас сложилось такое ощущение», — ответил Лавров.

