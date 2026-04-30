Над Воронежской областью за ночь уничтожили 43 беспилотника

Вечером прошлого дня и последующей ночью над Воронежской областью уничтожили 43 украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Всего минувшим вечером и ночью в небе над двумя городами и 11 районами региона было обнаружено и уничтожено 43 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
Гусев добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 29 апреля силы ПВО сбили над российскими регионами 98 беспилотников, сообщало Минобороны. Среди них оказалась и Воронежская область.
