Axios узнал о брифинге для Трампа про новые планы войны против Ирана

В четверг цены на нефть подскочили на фоне сообщений о том, что США рассматривают возможность военных действий против Ирана для преодоления тупика в переговорах. Июньские фьючерсы на нефть Brent подорожали на $5,27, или на 4,5%, до $123,30 за баррель после роста на 6,1% в ходе предыдущих торгов. Стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI с поставкой в июне выросла на $2,42, или на 2,3%, до $109,30 за баррель, после роста на 7%.