Axios узнал о брифинге для Трампа про новые планы войны против Ирана

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг, 30 апреля, проинформирует президента Дональда Трампа о новых планах потенциальных военных действий в Иране, пишет Axios со ссылкой на два источника.
Ожидается, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн также примет участие в брифинге, рассказали собеседники.
По словам трех источников, CENTCOM подготовило план «короткой и мощной» волны ударов по Ирану, которая, вероятно, будет включать в себя объекты инфраструктуры. В Вашингтоне рассчитывают, что Иран после ударов вернется за стол переговоров и проявит бóльшую гибкость в ядерном вопросе.
Еще один план, который, как ожидается, будет представлен Трампу, направлен на захват части Ормузского пролива для возобновления прохода коммерческих судов. Не исключено, что в таком случае будут задействованы сухопутные войска, сказал один из собеседников.
Другой вариант — операция спецназа в отношении иранских запасов высокообогащенного урана.
Два источника рассказали Axios, что глава Белого дома пока рассматривает блокаду как основной рычаг давления, но он допускает возможность военных действий, если Иран не уступит.
Купер провел аналогичный брифинг для президента 26 февраля, за два дня до начала войны США и Израиля против Ирана, отмечает издание.
В четверг цены на нефть подскочили на фоне сообщений о том, что США рассматривают возможность военных действий против Ирана для преодоления тупика в переговорах. Июньские фьючерсы на нефть Brent подорожали на $5,27, или на 4,5%, до $123,30 за баррель после роста на 6,1% в ходе предыдущих торгов. Стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI с поставкой в июне выросла на $2,42, или на 2,3%, до $109,30 за баррель, после роста на 7%.
Трамп отверг предложения Ирана, посчитав, что блокада эффективнее бомбардировок. Президент решил, что иранские нефтехранилища и трубопроводы «на грани взрыва» из-за неспособности экспортировать нефть. Американский лидер пообещал продолжать блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на условия Вашингтона.
Иран пригрозил «беспрецедентными военными мерами», если США продолжат блокаду, сообщил Press TV.