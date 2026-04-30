За ночь над Россией сбили 189 беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 189 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 189 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что дроны были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.
Росавиация в ночь на 30 апреля объявляла об ограничениях для аэропортов Тамбова (Донское), Саратова (Гагарин), Волгограда, Пензы, Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка). На момент публикации полеты все еще приостановлены в аэропорту Тамбова.
