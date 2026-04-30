За ночь над Россией сбили 189 беспилотников

Росавиация в ночь на 30 апреля объявляла об ограничениях для аэропортов Тамбова (Донское), Саратова (Гагарин), Волгограда, Пензы, Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка). На момент публикации полеты все еще приостановлены в аэропорту Тамбова.