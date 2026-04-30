Рост ядерного арсенала — КНДР усиливает давление на ПРО США

Северная Корея ускоряет наращивание ядерного арсенала и расширяет возможности его применения за счёт развития ракетных технологий.
Ключевым фактором становится не только число боезарядов, но и средства доставки. Межконтинентальные ракеты последних поколений, включая серию «Хвасон», формируют потенциал для одновременного запуска большого количества целей.
По оценкам, при сохранении текущих темпов арсенал КНДР в ближайшие годы может существенно вырасти и приблизиться к уровню ряда государств с развитым ядерным потенциалом, пишет Bloomberg.
Одновременно страна уже располагает значительным количеством ракет меньшей дальности. Они способны поражать цели в Азии, включая союзников США и военные объекты в регионе.
Отдельное значение имеет темп производства материалов для боезарядов. По некоторым оценкам, ежегодный выпуск может достигать нескольких десятков единиц.
Эксперты отмечают, что развитие программы выходит на этап, при котором важна не только сама наличие ядерного оружия, но и возможность массового применения, способного перегрузить системы противоракетной обороны.
