Politico узнало о разработке в ЕС плана «постепенной интеграции» Украины

Страны Евросоюза готовят для Украины план «ускоренной постепенной интеграции», который позволит Киеву получить часть преимуществ членства до его официального принятия в блок. Об этом Politico сообщили европейские дипломаты, знакомые с обсуждением.
Инициатива стала альтернативой быстрому вступлению, от которого государства ЕС отказались после мартовских консультаций. По словам источников издания, консенсус среди стран-членов заключается в том, что полноценное членство Украины в краткосрочной перспективе невозможно, однако требуется предложить Киеву «осязаемые шаги» для сближения.
Предложения включают расширение доступа Украины к рынкам ЕС, участие в программах финансирования и подключение к отдельным институциональным форматам. В частности, обсуждается участие украинских представителей в заседаниях европейских органов, но без права голоса.
Отдельно рассматривается предоставление Украине промежуточного статуса, который бы зафиксировал ее продвижение к членству в ЕС. По данным собеседников издания, подобную инициативу продвигают страны Восточной Европы, включая Литву.
Летом 2024 года Евросоюз начал переговоры о членстве в блоке Украины. Он предоставил стране статус кандидата еще летом 2022-го. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс присоединения будет основан на заслугах стран и никаких «коротких путей» для этого нет.
В Еврокомиссии признают необходимость ускорения процесса, однако конкретные сроки вступления остаются неопределенными. Еврокомиссар по расширению Марта Кос ранее заявляла, что присоединение Украины к 2027 году невозможно.
В ЕС подчеркивают, что обсуждаемый пакет не заменяет стандартную процедуру вступления, а рассматривается как временный механизм углубления сотрудничества.
В конце апреля Bloomberg писал, что лидеры Евросоюза договорились начать в ближайшие недели и месяцы переговоры о вступлении Украины в евроблок. По информации агентства, Киеву дали понять, что предварительные условия для начала первого этапа процесса вступления в Евросоюз уже созданы.
Тогда же Мерц допускал, что Украина утратит часть территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией, но вместе с тем должна получить перспективу вступления в Евросоюз. Он считает, что намерение президента Владимира Зеленского обеспечить присоединение Украины к ЕС 1 января 2027 года «не сработает», и даже 1 января 2028 года, по его мнению, остается нереалистичной датой.
Возможное вступление в Евросоюз — суверенное право Украины, поскольку речь не идет о военном альянсе, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
