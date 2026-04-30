Санкции на 10 лет — Зеленский ввел ограничения против сыновей Лукашенко

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против граждан Белоруссии, в том числе сыновей Александра Лукашенко — Виктора и Дмитрия.
Ограничения введены сроком на 10 лет. Всего в список вошли 16 человек и 11 юридических лиц.
К фигурантам применены стандартные меры: блокировка активов, прекращение экономических и финансовых обязательств, остановка торговых операций, отмена официальных визитов и лишение государственных наград Украины.
Под санкции также попали предприятия, среди которых Минский завод «Термопласт», Минский завод гражданской авиации № 407, Витебский завод электроизмерительных приборов и Борисовский завод пластмассовых изделий.
Ранее Зеленский предупреждал белорусское руководство о последствиях в случае прямого участия страны в конфликте.
В свою очередь Александр Лукашенко заявлял о тяжелых перспективах для Украины и допускал негативный сценарий для государства.
