Санкции на 10 лет — Зеленский ввел ограничения против сыновей Лукашенко

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против граждан Белоруссии, в том числе сыновей Александра Лукашенко — Виктора и Дмитрия.

Ограничения введены сроком на 10 лет. Всего в список вошли 16 человек и 11 юридических лиц.

Ограничения введены сроком на 10 лет. Всего в список вошли 16 человек и 11 юридических лиц.

К фигурантам применены стандартные меры: блокировка активов, прекращение экономических и финансовых обязательств, остановка торговых операций, отмена официальных визитов и лишение государственных наград Украины.

Под санкции также попали предприятия, среди которых Минский завод «Термопласт», Минский завод гражданской авиации № 407, Витебский завод электроизмерительных приборов и Борисовский завод пластмассовых изделий.

Ранее Зеленский предупреждал белорусское руководство о последствиях в случае прямого участия страны в конфликте.

В свою очередь Александр Лукашенко заявлял о тяжелых перспективах для Украины и допускал негативный сценарий для государства.

