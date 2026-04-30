Politico: ЕС рассматривает план постепенной интеграции Киева

Украина уже много лет активно стремится в ЕС, особенно после 2014 года и ещё сильнее после 2022-го, когда получила статус кандидата и начала переговоры о вступлении. Киев заявляет о готовности выполнить все требования, однако в самой Европе энтузиазма гораздо меньше. Крупные страны — Германия, Франция, Нидерланды и Италия — открыто выступают против ускоренного и полноценного вступления Украины, опасаясь огромных расходов на сельское хозяйство, слабых реформ и политических рисков внутри ЕС.