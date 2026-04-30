Трамп опубликовал картинку с «проливом Трампа» вместо Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп опубликовал картинку, на которой Ормузский пролив назван «проливом Трампа». Изображение Трамп разместил в соцсети Truth Social.
В конце марта президент США на инвестиционном форуме в Майами в шутку назвал Ормузский пролив своим именем, заявив: «Им придется открыть пролив Трампа», добавив, что подобные заявления не являются случайными. Вскоре New York Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в «Американский пролив».
После возвращения в Белый дом Трамп активно продвигает свои инициативы по переименованию значимых объектов США в свою честь. В частности, в 2025 году Институт мира США был переименован в «Американский институт мира имени Дональда Дж. Трампа», а к названию Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне добавили имя Трампа.
Также Трамп инициировал переименования географических объектов. Так, в конце января 2025 года он распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский, а гору Денали на Аляске — в Мак-Кинли. В Мексике эти изменения раскритиковали, отметив, что название «Мексиканский залив» используется в международной навигации на протяжении столетий.
После начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран объявил о блокаде Ормузского пролива. Позже после провала переговоров с Ираном в середине апреля Трамп заявил о введении американской военной блокады пролива. По его словам, меры направлены на прекращение экспорта иранской нефти и усиление давления на Тегеран. США также начали задерживать суда, которые, как утверждается, платили Ирану за проход. В результате судоходство в проливе практически остановилось.
Накануне Трамп отверг мирное предложение Ирана снять блокаду Ормузского пролива и портов в нем, завершить войну, а переговоры по ядерному оружию отложить на более поздний срок. Республиканец объяснил свое решение тем, что блокада эффективнее бомбардировок, и добавил, что Иран «задыхается» из-за невозможности экспортировать нефть.
