Трамп опубликовал картинку с «проливом Трампа» вместо Ормузского пролива

После начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля Тегеран объявил о блокаде Ормузского пролива. Позже после провала переговоров с Ираном в середине апреля Трамп заявил о введении американской военной блокады пролива. По его словам, меры направлены на прекращение экспорта иранской нефти и усиление давления на Тегеран. США также начали задерживать суда, которые, как утверждается, платили Ирану за проход. В результате судоходство в проливе практически остановилось.