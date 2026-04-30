Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев предупредил Мерца о «черной метке» от Трампа

Слова президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского контингента в Германии — это «черная метка» для канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

Источник: РБК

«Черная метка для испытывающего трудности Мерца», — написал он.

До этого Дмитриев писал, что положение немецкого канцлера «рушится» на фоне грядущего «цунами» энергетического кризиса, которое грозит «остальной провалившейся бюрократии ЕС».

В Германии расположен самый большой европейский контингент американских войск, он насчитывает более 30 тыс. человек. Сам контингент охватывает 35 муниципалитетов и дислоцирован, в частности, на авиабазе Рамштайн, и штаб-квартире армии США в Европе и Африке.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения военного контингента в Германии и решение по этому вопросу, по утверждению республиканца, может быть принято в ближайшее время.

Заявление прозвучало после критики со стороны Мерца, обвинившего США в отсутствии «стратегии выхода» из войны с Ираном. Трамп отреагировал на это словами о том, что Мерц «не знает, о чем говорит».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше