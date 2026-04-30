Дмитриев предупредил Мерца о «черной метке» от Трампа

Слова президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского контингента в Германии — это «черная метка» для канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
«Черная метка для испытывающего трудности Мерца», — написал он.
До этого Дмитриев писал, что положение немецкого канцлера «рушится» на фоне грядущего «цунами» энергетического кризиса, которое грозит «остальной провалившейся бюрократии ЕС».
В Германии расположен самый большой европейский контингент американских войск, он насчитывает более 30 тыс. человек. Сам контингент охватывает 35 муниципалитетов и дислоцирован, в частности, на авиабазе Рамштайн, и штаб-квартире армии США в Европе и Африке.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения военного контингента в Германии и решение по этому вопросу, по утверждению республиканца, может быть принято в ближайшее время.
Заявление прозвучало после критики со стороны Мерца, обвинившего США в отсутствии «стратегии выхода» из войны с Ираном. Трамп отреагировал на это словами о том, что Мерц «не знает, о чем говорит».
