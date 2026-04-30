Над Россией сбили 189 украинских БПЛА. Военная операция, день 1527-й

Силы ПВО за ночь сбили 189 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Владимир Зеленский приложит максимум усилий для затягивания конфликта на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:20 Мирный житель города — спутника Запорожской АЭС Энергодара погиб в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил глава города Максим Пухов.

9:11 ~Три украинских БПЛА сбиты над территорией Ульяновской области~. В результате падения обломков никто не пострадал, сообщил глава региона Алексей Русских.

9:02 Politico: страны Евросоюза готовят для Украины план «ускоренной постепенной интеграции», который позволит Киеву получить часть преимуществ членства до его официального принятия в блок.

8:40 Планы Лондона и Парижа передать Киеву компоненты ядерного оружия являются грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

8:20 Силы ПВО уничтожили 43 вражеских БПЛА вечером 29 и ночью 30 апреля в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

8:08 Владимир Зеленский приложит максимум усилий для того, чтобы ~затянуть конфликт на Украине~, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

8:05 ? Минобороны: над регионами России за ночь уничтожили 189 украинских БПЛА.

БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.

8:00 Сегодня 1527-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
