Депутаты думы Иркутского округа в очередной раз не смогли принять устав

IrkutskMedia, 30 апреля. Депутаты Иркутского округа в очередной раз проголосовали против принятия устава муниципалитета в ходе 9-го заседания, которое состоялось сегодня. Главный документ уже рассматривают более полугода, однако прийти к согласию народным избранникам пока не удалось. Причиной раскола думы стал один из пунктов устава, согласно которому решения относительно вопросов бюджета должны приниматься квалифицированным большинством, то есть ⅔ голосов.