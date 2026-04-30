Депутаты думы Иркутского округа в очередной раз не смогли принять устав

IrkutskMedia, 30 апреля. Депутаты Иркутского округа в очередной раз проголосовали против принятия устава муниципалитета в ходе 9-го заседания, которое состоялось сегодня. Главный документ уже рассматривают более полугода, однако прийти к согласию народным избранникам пока не удалось. Причиной раскола думы стал один из пунктов устава, согласно которому решения относительно вопросов бюджета должны приниматься квалифицированным большинством, то есть ⅔ голосов.
Также рассматривался вопрос о проведении публичных слушаний относительно принятия устава. Но и здесь большинство депутатов выступило против. За проведение публичных слушаний проголосовали всего семь человек.
Отдельные вопросы вызвало заключение прокуратуры по вопросу устава Иркутского округа. Некоторые депутаты заявили, что у них не было времени ознакомиться с документом в связи с его поздним поступлением. Председатель думы Алексей Панько ответил, что это такая практика.
Напомним, что материал о ситуации вокруг принятия устава Иркутского округа, который продолжает находиться в турбулентности с момента проведения муниципальной реформы и выборов в сентябре 2025 года. Фактически сейчас муниципалитет живет без главного документа, регламентирующего принятие всех прочих решений, способствующих дальнейшему развитию территории, от чего страдают, в том числе, местные жители.