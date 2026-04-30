К майским праздникам в подарок

Спикер регионального парламента напомнил о словах, которые говорил и в прошлом году, о том, что парк — это живой организм. От инициативы и по мере существования он дополняется новыми элементами, проект расширяется. Решено добавить иллюминацию, выбрать необычные растения. «Депутатский корпус готов тоже поучаствовать в озеленении и благоустройстве этого парка, — заверил Андрей Шимкив. — Мы сейчас решаем, будет ли это отдельная депутатская аллея или другая форма, но в наполнении паркового пространства примем участие, чтобы все-таки меньше нагрузки было на городской бюджет. Кстати, помощь предлагают и новосибирцы: несколько звонков было, что люди готовы сами прийти посадить, только скажите, что и куда. Это говорит ровно о том, что проект удачный, он нужен и важен городу».