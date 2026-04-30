К майским праздникам в подарок

Все городские фонтаны готовятся к запуску в мае, а первый из них, расположенный возле Законодательного Собрания Новосибирской области, уже работает.
Сегодня, 30 апреля, в первые часы рабочего дня на всю «летнюю смену» стартовал фонтан возле здания по улице Кирова, 3. Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив, вице-спикер регионального парламента Майис Мамедов, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проконтролировали, как функционирует сложное гидротехническое сооружение.
«Мы запустили первый фонтан в городе Новосибирске. Для нас большая честь, что возле Заксобрания получилось такое чудо. Конечно, переживали, каким будет зимний период и для фонтана, и для “Бугаков-парка”, но сегодня все убедились, что проблем не возникло. Фонтан будет работать все лето, будет радовать горожан, наших приезжих гостей, и каждый может насладиться прекрасным зрелищем», — прокомментировал Майис Мамедов, курирующий от депутатского корпуса работы по благоустройству общественной территории в областном центре.
Напомним, после долгого периода бездействия этот фонтан в прошлом году обрел жизнь. Ремонт проходил быстро. Осенью в тестовом режиме фонтан был запущен, около месяца жители могли любоваться игрой воды и света. Сегодня начался первый в новой истории фонтана долгосрочный период его работы. Но это не единственное слагаемое всей суммы благоустройства, напомнил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
В прошлом году завершен первый этап создания «Бугаков-парка», расположенного на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Кирова. 28 апреля 2026 года подписан договор стоимостью 316,6 млн рублей с подрядчиком «НовосибСтройПроект» на выполнение второй очереди благоустроительных работ. На земельном участке, прилегающем к парку, предстоит смонтировать линии наружного освещения, уложить тротуарную плитку и асфальтобетон на дорожках, установить детские игровые зоны и малые архитектурные формы, провести озеленение.
Как пояснил директор Центра управления проектами комплексного городского благоустройства Игорь Долозов, среди основных локаций во второй очереди «Бугаков-парка» — самая большая в Новосибирске детская научная площадка, японский сад, «Площадь потомков» с необычным световым арт-объектом. Предусмотрена реновация «Аллеи городов». Проект сложный с точки зрения переустройства большого количества коммуникаций, отметил Игорь Долозов. На данный момент поставлена задача разработать дополнительное усиление иллюминации в выходные и праздничные дни, чтобы территория выглядела красиво и празднично.
«Нет никаких сомнений, что парк будет излюбленным местом отдыха горожан и точкой притяжения для наших гостей, — отметил Максим Кудрявцев. — Мы уже обсуждаем реализацию третьего этапа, чтобы эта территория как единый кластер заиграла новыми красками, чтобы здесь было красиво, уютно. Город меняется, меняется системно, и я хочу поблагодарить Андрея Ивановича Шимкива за совместную работу. Он не просто помогает, он живет этим проектом, он знает все до мелочей».
Андрей Шимкив поблагодарил исполнителя работ: «Все сделано качественно, плитка в основном не просела, не раскрошилась. Мы очень рады, что будет тот же подрядчик, он уже начал работать, в сентябре вторая очередь будет сдана. Я хочу поблагодарить и губернатора, и мэра за совместную работу над этим колоссальным проектом. Объем работ очень большой: практически от библиотеки (ГПНТБ) и до моста будет территория, которую по праву можно назвать парковым кластером».
Спикер регионального парламента напомнил о словах, которые говорил и в прошлом году, о том, что парк — это живой организм. От инициативы и по мере существования он дополняется новыми элементами, проект расширяется. Решено добавить иллюминацию, выбрать необычные растения. «Депутатский корпус готов тоже поучаствовать в озеленении и благоустройстве этого парка, — заверил Андрей Шимкив. — Мы сейчас решаем, будет ли это отдельная депутатская аллея или другая форма, но в наполнении паркового пространства примем участие, чтобы все-таки меньше нагрузки было на городской бюджет. Кстати, помощь предлагают и новосибирцы: несколько звонков было, что люди готовы сами прийти посадить, только скажите, что и куда. Это говорит ровно о том, что проект удачный, он нужен и важен городу».
Еще одна инициатива Председателя Заксобрания, о которой он говорил и в прошлом году, — вручать на территории парка дипломы студентам Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий. Это знак уважения к прославленному земляку, на которого должны равняться молодые поколения и памяти которого посвящено парковое пространство, выпускнику сельхозинститута Юрию Бугакову. «Мне очень хочется ввести это в традицию, — сказал о реализации идеи вручения дипломов в парке Андрей Шимкив, сам являющийся выпускником сельхозинститута. — Ректор инициативу поддержал, надеюсь, в июне мы такую церемонию уже проведем».
Кстати, кедры, посаженные депутатами в прошлом году, отлично перезимовали и продолжают расти. В этом убедилась рабочая группа под руководством Председателя Заксобрания, которая сегодня проконтролировала состояние парка и познакомилась с проектом благоустройства второй очереди.
«А вообще, в преддверии 9 Мая все наши запуски фонтанов, парков должны быть посвящены одному: мужеству и героизму тех людей, кто в 1945 году завоевал Победу, и тех, кто сегодня на передовой», — акцентировал внимание Андрей Шимкив.
16+