Сенат Казахстана вернул в мажилис резонансный закон о животных

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Казахстанские сенаторы предлагают вернуть в мажилис резонансные поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», сообщает пресс-служба сената парламента.
Ранее зоозащитники и общественники неоднократно высказывали свое мнение касательно бродячих животных. В обществе разгорелась большая полемика вокруг закона, а в сенат поступило свыше 200 обращений от граждан.
В сенате напомнили слова Токаева о том, что проблема бродячих животных — следствие человеческого равнодушия. Ответственность за ненадлежащее содержание и жестокое обращение должна быть ужесточена, сказал тогда президент.
Сенаторы предложили внести несколько поправок в документ. Например, точные порядок и сроки регулирования численности бродячих животных предложено определять маслихатам каждого региона самостоятельно.
«Редакция закона, принятая мажилисом, предполагала применение эвтаназии по истечении пяти суток после сдачи бродячих животных в приют или пункт временного содержания», — пояснили в сенате.
Также предложено отказаться от применения термина «эвтаназия» в статье 15 при регулировании численности бродячих животных.
«Ключевым признаком бродячего животного должно оставаться именно отсутствие владельца, а не только наличие такого средства учета, как чип. В кратчайшие сроки на практике будет сложно обеспечить поголовное чипирование всех домашних животных, особенно в дальних аулах, такая поправка снимает возможные риски и перекосы в правоприменении», — отмечает сенат.
Также предложен ряд других содержательных поправок и изменений юридического характера. Все они внесены в сравнительную таблицу, а профильный комитет сената предложил возвратить закон в мажилис.