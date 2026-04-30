Сенат Казахстана вернул в мажилис резонансный закон о животных

Несколько поправок в части бродячих животных внесли депутаты.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 30 апр — Sputnik. Казахстанские сенаторы предлагают вернуть в мажилис резонансные поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», сообщает пресс-служба сената парламента.

Ранее зоозащитники и общественники неоднократно высказывали свое мнение касательно бродячих животных. В обществе разгорелась большая полемика вокруг закона, а в сенат поступило свыше 200 обращений от граждан.

В сенате напомнили слова Токаева о том, что проблема бродячих животных — следствие человеческого равнодушия. Ответственность за ненадлежащее содержание и жестокое обращение должна быть ужесточена, сказал тогда президент.

Сенаторы предложили внести несколько поправок в документ. Например, точные порядок и сроки регулирования численности бродячих животных предложено определять маслихатам каждого региона самостоятельно.

«Редакция закона, принятая мажилисом, предполагала применение эвтаназии по истечении пяти суток после сдачи бродячих животных в приют или пункт временного содержания», — пояснили в сенате.

Также предложено отказаться от применения термина «эвтаназия» в статье 15 при регулировании численности бродячих животных.

«Ключевым признаком бродячего животного должно оставаться именно отсутствие владельца, а не только наличие такого средства учета, как чип. В кратчайшие сроки на практике будет сложно обеспечить поголовное чипирование всех домашних животных, особенно в дальних аулах, такая поправка снимает возможные риски и перекосы в правоприменении», — отмечает сенат.

Также предложен ряд других содержательных поправок и изменений юридического характера. Все они внесены в сравнительную таблицу, а профильный комитет сената предложил возвратить закон в мажилис.